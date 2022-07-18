Щенсны: поражает, что в 2022 году в клубах нет обязательной психологической подготовки

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны высказался о необходимости обязательной психологической подготовки футболистов.
«Меня поражает, что в 2022 году профессиональные клубы не предоставляют обязательную психологическую подготовку игрокам. Это ненормально. Возьмите интервью у любого футболиста, и он скажет вам, что 70% выступления зависит от того, что происходит в твоей голове. Но все тренировки связаны лишь с физической подготовкой.
В клубах есть психологи, и игроки могут воспользоваться их услугами, если захотят, но обязательной психологической подготовки нет. А должна быть, особенно когда всё складывается хорошо. Не стоит идти к психологу только тогда, когда дела плохи. Когда ты уже попал в плохую ситуацию и твоя психика сломана, исправить это сложнее», — приводит слова вратаря Goal.com со ссылкой на Kanał Sportowy.
- 18 июля 2022
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