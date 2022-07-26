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«Динамо» объявило о подписании Роберто Фернандеса

«Динамо» объявило о подписании Роберто Фернандеса
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22-летний парагвайский защитник Роберто Фернандес официально стал футболистом московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Динамо»

Контракт подписан до 2027 года. Ранее центральный защитник выступал за парагвайский клуб «Гуарани» из Асунсьона.

Трансфермаркт оценивает стоимость игрока в € 1,3 млн.

В прошлом сезоне Фернандес принял участие в 20 матчах и и забил один гол.

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