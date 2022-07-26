Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов — о Глушакове в «Спартаке»: это нереально. Он свои лучшие годы отыграл

Кечинов — о Глушакове в «Спартаке»: это нереально. Он свои лучшие годы отыграл
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о словах полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Ранее 35-летний игрок не исключил своего возвращения в московскую команду в статусе футболиста.

«Это нереально. Он свои лучшие годы отыграл. Для Дениса «Химки» — это самый оптимальный вариант, где он может продлить свою карьеру. Он там выглядит неплохо: один из лидеров команды. Думаю, в его возрасте и кондициях это его самый оптимальный вариант. «Спартак» — закрытая история.

В «Спартаке» есть молодые игроки на этой позиции, которые не хуже. А в будущем, надеюсь, станут только лучше. Всё-таки опыт набирается, игровая практика, игра под давлением. Думаю, это просто разговоры — не более», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
В «Химках» отреагировали на слова Глушакова. Он заявил, что готов играть за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022