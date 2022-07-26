Кечинов — о Глушакове в «Спартаке»: это нереально. Он свои лучшие годы отыграл

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о словах полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Ранее 35-летний игрок не исключил своего возвращения в московскую команду в статусе футболиста.
«Это нереально. Он свои лучшие годы отыграл. Для Дениса «Химки» — это самый оптимальный вариант, где он может продлить свою карьеру. Он там выглядит неплохо: один из лидеров команды. Думаю, в его возрасте и кондициях это его самый оптимальный вариант. «Спартак» — закрытая история.
В «Спартаке» есть молодые игроки на этой позиции, которые не хуже. А в будущем, надеюсь, станут только лучше. Всё-таки опыт набирается, игровая практика, игра под давлением. Думаю, это просто разговоры — не более», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 июля 2022
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