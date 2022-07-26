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Роман Бабаев подвёл итоги совещания по реформе Кубка России

Роман Бабаев подвёл итоги совещания по реформе Кубка России
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о совещании, на котором обсуждалось возможное изменение формата Кубка России по футболу.

«Просто обсудили возможные варианты календаря, определённые сложности, связанные с временными слотами. Потому что есть пересечения по матчам еврокубков. Мы не можем накладывать матч внутреннего турнира на еврокубки. Это сугубо рабочее совещание, которое ни к каким решениям не привело. В конце недели будет очередное: там, возможно, будут какие-то решения», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что рассматривается вариант изменения формата Кубка России. Если реформа будет принята, новый формат турнира будет введён со следующего сезона.

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