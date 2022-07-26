Александр Гришин: никто в РПЛ не будет брать 37-летнего Нобоа

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил вероятность перехода полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в другой клуб Российской Премьер-Лиги.

«Не вижу смысла в переходе Нобоа, потому что у ЦСКА сейчас сбалансированный состав и народу хватает. Считаю, 37-летнего Нобоа никто брать в РПЛ не будет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

РФС (Российский футбольный союз) признал Нобоа лучшим игроком сезона-2021/2022. Кристиан во всех турнирах провёл 29 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач. В «Сочи» Нобоа выступает с лета 2019 года. Тогда он перешёл в команду из санкт-петербургского «Зенита».



Впервые в клубе чемпионата России Нобоа появился зимой 2007 года, когда он стал футболистом казанского «Рубина».