Александр Гришин: никто в РПЛ не будет брать 37-летнего Нобоа

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил вероятность перехода полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в другой клуб Российской Премьер-Лиги.
«Не вижу смысла в переходе Нобоа, потому что у ЦСКА сейчас сбалансированный состав и народу хватает. Считаю, 37-летнего Нобоа никто брать в РПЛ не будет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
РФС (Российский футбольный союз) признал Нобоа лучшим игроком сезона-2021/2022. Кристиан во всех турнирах провёл 29 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач. В «Сочи» Нобоа выступает с лета 2019 года. Тогда он перешёл в команду из санкт-петербургского «Зенита».
Впервые в клубе чемпионата России Нобоа появился зимой 2007 года, когда он стал футболистом казанского «Рубина».
- 26 июля 2022
-
19:00
-
18:46
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:26
-
18:18
-
17:57
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:36
-
16:35
-
16:35
-
16:18
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:18
-
15:17
-
14:56
-
14:55
-
14:49
-
14:37
-
14:27
-
14:22