Федун опроверг информацию об уходе с поста председателя совета директоров «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на информацию, согласно которой он покинет занимаемый пост в московском клубе.

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — приводит слова Федуна «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что на место Федуна в «Спартаке» назначат человека из нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», которая является генеральным спонсором красно-белых. Управлять командой будет вице-президент и владелец пакета акций «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцын.

После двух туров «Спартак» с четырьмя очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является ЦСКА (6).