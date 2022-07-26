Федун опроверг информацию об уходе с поста председателя совета директоров «Спартака»
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Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на информацию, согласно которой он покинет занимаемый пост в московском клубе.
«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — приводит слова Федуна «РИА Новости Спорт».
Ранее появилась информация, что на место Федуна в «Спартаке» назначат человека из нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», которая является генеральным спонсором красно-белых. Управлять командой будет вице-президент и владелец пакета акций «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцын.
После двух туров «Спартак» с четырьмя очками в активе занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является ЦСКА (6).
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