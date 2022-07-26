Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в ворота «Ростова»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).
«Я почувствовал, что сейчас пойдёт навес, и решил открыться в штрафной. Живой выполнил очень хорошую подачу, прямо на меня. Вокруг было несколько игроков чужой команды, поэтому мне пришлось быстро принять решение. И всё получилось.
Рад был забить такой гол. Эмоции переполняют, потому что таких мячей за всю карьеру можно забить один, два. И мне посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Очень рад, что команда не проиграла, молодцы, что вырвали ничью, потому что игра была очень непростая. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Вперёд, «Локомотив», — цитирует Марадишвили пресс-служба клуба.
Хавбек отличился голом на 94-й минуте. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.
- 26 июля 2022
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