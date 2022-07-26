Рианчо: возвращение Глушакова в «Спартак» будет шуткой

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо, который возглавил красно-белых после ухода из клуба Массимо Карреры, отреагировал на слова полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Ранее хавбек заявил, что может вернуться в московский клуб.



«Возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой. Не верю, что это возможно. Думаю, он провёл своё время в «Спартаке», этот этап пройден», — цитирует Рианчо Sport24.

Сейчас красно-белых возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. После Рианчо клуб возглавил Олег Кононов, затем в команду пришёл Доменико Тедеско.

35-летний Глушаков был футболистом «Спартака» с 2013 по 2019 год. Полузащитник в 173 матчах за команду забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.