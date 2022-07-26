Баженов оценил вероятность возвращения Глушакова в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о словах полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Ранее 35-летний игрок не исключил своего возвращения в московскую команду в статусе футболиста.
«Он много раз говорил, что хотел бы вернуться в «Спартак». Я чуть-чуть трезво смотрю на вещи: на данный момент это невозможно. Время вообще бывает разным: в будущем может быть всё что угодно. Но на данном этапе это невозможно, как бы хорошо я ни относился к Денису», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
35-летний Глушаков был футболистом «Спартака» с 2013 по 2019 год. Полузащитник в 173 матчах за команду забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе со «Спартаком» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017-м.
- 26 июля 2022
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