В «Партизане» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к хавбеку Зделару

Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику клуба Саше Зделару.



«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведёт никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — приводит слова Вазура Sport24.



Ранее появилась информация, согласно которой клубы договорились о трансфере 27-летнего сербского футболиста.



Зделар принял участие в 197 матчах за «Партизан», забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. В составе клуба футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. Ранее Саша выступал в составе «Олимпиакоса», «Мальорки» и других команд. С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Сербии.