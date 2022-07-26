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В «Партизане» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к хавбеку Зделару

В «Партизане» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к хавбеку Зделару
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Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику клуба Саше Зделару.

«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведёт никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — приводит слова Вазура Sport24.

Ранее появилась информация, согласно которой клубы договорились о трансфере 27-летнего сербского футболиста.

Зделар принял участие в 197 матчах за «Партизан», забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. В составе клуба футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. Ранее Саша выступал в составе «Олимпиакоса», «Мальорки» и других команд. С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Сербии.

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Источник: хавбек «Партизана» Зделар может помочь ЦСКА уже в матче с «Нижним Новгородом»
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