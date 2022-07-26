В «Партизане» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к хавбеку Зделару

Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику клуба Саше Зделару.
«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведёт никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду», — приводит слова Вазура Sport24.
Ранее появилась информация, согласно которой клубы договорились о трансфере 27-летнего сербского футболиста.
Зделар принял участие в 197 матчах за «Партизан», забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. В составе клуба футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. Ранее Саша выступал в составе «Олимпиакоса», «Мальорки» и других команд. С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Сербии.
- 26 июля 2022
-
20:31
-
20:15
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:38
-
19:26
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:46
-
18:38
-
18:32
-
18:28
-
18:26
-
18:18
-
17:57
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:36
-
16:35
-
16:35
-
16:18
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:39