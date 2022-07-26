Определён самый зрелищный матч 2-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» подвёл итог опроса среди читателей на звание самого зрелищного матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.



В группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» читатели назвали самым зрелищным матч «Локомотива» с «Ростовом». Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве, завершилась ничьей со счётом 2:2. Голы в составе «Локомотива» забили полузащитники Антон Миранчук и Константин Марадишвили. В составе «Ростова» забитыми мячами отметились форвард Николай Комличенко и хавбек Даниил Уткин. На 65-й минуте встречи с поля был удалён полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека.



После двух туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является ЦСКА, набравший шесть очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (4) и «Зенит» (4).

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