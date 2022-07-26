Англия — Швеция: Кирби забила четвёртый гол в ворота шведской сборной в игре женского Евро
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В матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии встречается с национальной командой Швеции. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). К 79-й минуте счёт 4:0 в пользу английских футболисток.
На 77-й минуте нападающая сборной Англии Фрэн Кирби отправила четвёртый мяч в ворота шведской национальной команды.
В четвертьфинале чемпионата Европы — 2022 сборная Англии в дополнительное время обыграла национальную команду Испании со счётом 2:1. На групповом этапе сборной Англии противостояли Австрия, Норвегия и Северная Ирландия. Швеция с минимальным счётом победила команду Бельгии (1:0). В группе Швеция играла с командами Швейцарии, Португалии и Нидерландов.
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