В финале женского Евро-2022 не будет тренера-мужчины

В финале женского чемпионата Европы — 2022 не будет ни одной сборной, которая выступит под руководством тренера-мужчины.



Ранее в финал турнира вышла женская сборная Англии, разгромившая Швецию со счётом 4:0. Главным тренером команды является нидерландская специалистка Сарина Вигман-Глоцбах. В другом полуфинале, который состоится сегодня, 27 июля, встретятся женские сборные Германии и Франции. Немецкой командой руководит Мартина Фосс-Текленбург, а у руля сборной Франции стоит специалистка Коринн Дьякр.



Финальный матч женского Евро-2022 состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 19:00 мск. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.

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