Новичок «Динамо» Роберто Фернандес: доволен, что оказался в таком солидном клубе

Новичок «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал переход в московский клуб и рассказал о своих игровых качествах.



«Я – центральный защитник. Если говорить о характеристиках, могу хорошо сыграть как вверху, так и внизу, могу забивать мячи. У меня отличные впечатления. Счастлив и доволен, что оказался в таком солидном клубе, как «Динамо». Жду момента, когда приступлю к тренировкам», – сказал Фернандес в интервью «Динамо ТВ».



Напомним, Фернандес перешёл в «Динамо» из парагвайского «Гуарани». Соглашение 22-летнего парагвайского футболиста с московским клубом рассчитано до 2027 года. Защитник может впервые сыграть за «Динамо» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра состоится 30 июля.