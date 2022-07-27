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Новичок «Динамо» Роберто Фернандес: доволен, что оказался в таком солидном клубе

Новичок «Динамо» Роберто Фернандес: доволен, что оказался в таком солидном клубе
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Новичок «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал переход в московский клуб и рассказал о своих игровых качествах.

«Я – центральный защитник. Если говорить о характеристиках, могу хорошо сыграть как вверху, так и внизу, могу забивать мячи. У меня отличные впечатления. Счастлив и доволен, что оказался в таком солидном клубе, как «Динамо». Жду момента, когда приступлю к тренировкам», – сказал Фернандес в интервью «Динамо ТВ».

Напомним, Фернандес перешёл в «Динамо» из парагвайского «Гуарани». Соглашение 22-летнего парагвайского футболиста с московским клубом рассчитано до 2027 года. Защитник может впервые сыграть за «Динамо» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра состоится 30 июля.

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