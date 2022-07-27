Луческу – о словах Жезуша насчёт фолов «Динамо»: я 77 лет в футболе, знаю, для чего это

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции перед ответной игрой 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в Стамбуле с «Фенербахче» ответил на вопрос о словах Жорже Жезуша. Наставник турецкой команды акцентировал внимание на количестве фолов «Динамо» в первой игре, сказав, что таким было оружие соперника в стремлении остановить его подопечных.



«Я знаю, что он сказал. Это тактический момент. Я 77 лет в футболе. Знаю, для чего нужно обращать внимание на болельщиков, нарушения правил, действия судьи и так далее. У нас было много возможностей забить. Напомню, что до этих матчей мы не играли на официальном уровне восемь месяцев. Мы начали прошлый матч с «Фенербахче», зная, что это очень хорошая команда, которую усилили качественные новички. Поэтому мы относились очень осторожно к происходящему на поле, ведь до конца не знали наши возможности. Игра в Лодзи получилась хорошей и справедливой. Соперник больше контролировал мяч, а у нас было гораздо больше возможностей забить в контратаках. А что касается фолов, это неправда, здесь не о чем говорить. Обе команды играли очень честно. По моему мнению, арбитр был более снисходителен к игрокам «Фенербахче», а не к нам», – приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» – «Динамо» состоится 27 июля в 20:00 мск на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. В первой игре украинский клуб принял соперника в польской Лодзи. Встреча завершилась со счётом 0:0.