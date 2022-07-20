Бывшие тренеры России, «Зенита» и «Сатурна» — в Лиге чемпионов. Второй раунд — онлайн!

Всем привет! Сезон в Лиге чемпионов постепенно разгоняется, и сегодня нас ожидает ещё одна порция матчей второго квалификационного раунда. Для российского болельщика, очевидно, наибольший интерес представляет противостояние экс-тренеров сборной России и подмосковного «Сатурна» Станислава Черчесова и Владимира Вайсса в рамках матчей «Ференцвароша» и «Слована». Сегодня они встретятся в Будапеште. Кроме того, первый официальный матч в 2022 году проведёт киевское «Динамо» — с «Фенербахче» на нейтральном поле в польской Лодзи. Во главе украинского вице-чемпиона по-прежнему стоит экс-наставник «Зенита» Мирча Луческу (через неделю ему 77!). Эти и другие матчи среды — в большой онлайн-трансляции «Чемпионата». Не пропустите!
🗣 А вот что думают о перспективах Станислава Саламовича на этой стадии коллеги и соотечественники.
Гаджи Гаджиев: «Думаю, «Ференцварош» и «Слован» — команды примерно одного уровня. Не могу похвастаться тем, что хорошо знаю последние события, в каком состоянии находятся. От этого много зависит. В целом результат может быть любой. Хочется пожелать удачи Черчесову. Это российский тренер, за своих болеем. Смог выправить ситуацию. Стартовали они весной не очень в своём чемпионате, тем не менее провели концовку хорошо и выиграли чемпионат. Хочется пожелать ему удачи в этой игре».
Андрей Канчельскис: «Думаю, шансы у «Ференцвароша» и «Слована» 50 на 50. Можно только пожелать удачи Черчесову. В дальнейшем пройти квалификацию Лиги чемпионов шансы есть всегда. Важно, в какой физической и психологической форме находится «Ференцварош». Дальше всё равно надо будет играть, на кого бы ни вышли венгры. Удача обязательно должна присутствовать, нужно пожелать успехов Станиславу Саламовичу как тренеру из России. Будем смотреть на команду Черчесова поэтапно».
Анзор Кавазашвили: «Могу пожелать нашему дорогому другу Станиславу Черчесову победы над «Слованом». Мы знаем, что венгерский футбол по своему содержанию и стилю очень сильный. Думаю, Черчесов и «Ференцварош» обыграют «Слован». В следующих раундах могут попасться команды из топ-чемпионатов? Здорово! Биться надо. Не знаю, выйдет ли «Ференцварош» в Лигу чемпионов под руководством Станислава Саламовича, но предварительные матчи покажут содержательные игры. Черчесов может завести команду и привести её к победе».
🤔 А как насчёт гипотетической встречи Черчесова и Луческу? Изучаем расклады.
Где смотреть матчи «Ференцварош» — «Слован» и «Динамо» Киев — «Фенербахче»
📺 Российские телеканалы не покажут первые матчи второго квалификационного раунда ЛЧ. Трансляция игры «Ференцварош» — «Слован» запланирована на канале Sport TV1 (Portugal), а «Динамо» Киев — «Фенербахче» — на Setanta Sports. Текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».
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