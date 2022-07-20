Бывшие тренеры России, «Зенита» и «Сатурна» — в Лиге чемпионов. Второй раунд — онлайн!

🗣 А вот что думают о перспективах Станислава Саламовича на этой стадии коллеги и соотечественники.

Гаджи Гаджиев: «Думаю, «Ференцварош» и «Слован» — команды примерно одного уровня. Не могу похвастаться тем, что хорошо знаю последние события, в каком состоянии находятся. От этого много зависит. В целом результат может быть любой. Хочется пожелать удачи Черчесову. Это российский тренер, за своих болеем. Смог выправить ситуацию. Стартовали они весной не очень в своём чемпионате, тем не менее провели концовку хорошо и выиграли чемпионат. Хочется пожелать ему удачи в этой игре».

Андрей Канчельскис: «Думаю, шансы у «Ференцвароша» и «Слована» 50 на 50. Можно только пожелать удачи Черчесову. В дальнейшем пройти квалификацию Лиги чемпионов шансы есть всегда. Важно, в какой физической и психологической форме находится «Ференцварош». Дальше всё равно надо будет играть, на кого бы ни вышли венгры. Удача обязательно должна присутствовать, нужно пожелать успехов Станиславу Саламовичу как тренеру из России. Будем смотреть на команду Черчесова поэтапно».

Анзор Кавазашвили: «Могу пожелать нашему дорогому другу Станиславу Черчесову победы над «Слованом». Мы знаем, что венгерский футбол по своему содержанию и стилю очень сильный. Думаю, Черчесов и «Ференцварош» обыграют «Слован». В следующих раундах могут попасться команды из топ-чемпионатов? Здорово! Биться надо. Не знаю, выйдет ли «Ференцварош» в Лигу чемпионов под руководством Станислава Саламовича, но предварительные матчи покажут содержательные игры. Черчесов может завести команду и привести её к победе».