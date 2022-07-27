Кассьерра рассказал, как Барриос убеждал его перейти в «Зенит»
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как полузащитник Вильмар Барриос убеждал его перейти в питерский клуб.
«Он сказал, что в «Зените» я буду чувствовать себя очень комфортно, что здесь есть пространство для роста и развития. Но я и сам понимал, что «Зенит» — большой европейский клуб, который всегда выступает в еврокубках, хотя сейчас наши клубы не могут играть там», — приводит слова Кассьеры «Спорт-Экспресс».
Напомним, Кассьерра перешёл из «Сочи» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в двух в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом».
Комментарии
- 27 июля 2022
-
04:10
-
04:08
-
03:47
-
03:33
-
03:31
-
03:14
-
03:03
-
02:57
-
02:41
-
02:40
-
02:13
-
02:02
-
01:54
-
01:38
-
01:32
-
01:20
-
00:57
-
00:55
-
00:51
-
00:40
-
00:40
-
00:22
-
00:07
- 26 июля 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:49
-
23:35
-
23:28
-
23:27
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
23:07
-
22:57
-
22:48
Партнерский контент