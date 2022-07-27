Кассьерра рассказал, как Барриос убеждал его перейти в «Зенит»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, как полузащитник Вильмар Барриос убеждал его перейти в питерский клуб.

«Он сказал, что в «Зените» я буду чувствовать себя очень комфортно, что здесь есть пространство для роста и развития. Но я и сам понимал, что «Зенит» — большой европейский клуб, который всегда выступает в еврокубках, хотя сейчас наши клубы не могут играть там», — приводит слова Кассьеры «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кассьерра перешёл из «Сочи» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в двух в чемпионате России и не отметился результативными действиями. В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом».