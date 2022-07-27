Дэвид Мойес прокомментировал переход Скамакки в «Вест Хэм»

Наставник английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал приобретение нападающего итальянского «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.



«Мы искали, чтобы усилить нашу атакующую линию достойным форвардом, поэтому мы очень счастливы, что смогли оформить трансфер Скамакки на постоянной основе. Он себя зарекомендовал очень хорошо, нам уже не терпится встретиться и приступить к тренировкам с ним. Джанлукка молодой нападающий, у него большое будущее», — цитирует Мойеса SkySports.



23-летний итальянский форвард будет выступать за «Вест Хэм» под седьмым номером. В прошлом сезоне он отыграл 38 матчей за «Сассуоло», забил 16 мячей и добавил один ассист. С сентября 2021 года Скамакка вызывается в сборную Италии (провёл в футболке национальной команды 7 игр).

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