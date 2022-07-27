«Вест Хэм» подписал форварда сборной Италии

Английский «Вест Хэм» официально объявил о приобретении нападающего итальянского «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. С футболистом подписан пятилетний контракт, но сумму трансфера клуб не сообщил.
«Очень рад присоединиться к «Вест Хэму» и чувствую, что это идеальное продолжение карьеры для меня. Клуб показал, что действительно заинтересован во мне, а когда я поговорил с главным тренером, убедился в этом окончательно. Играть в английской Премьер-лиге всегда было моей мечтой. Долго ждал этого момента. Мне не терпится показать болельщикам в новой футболке, на что я способен, и надеюсь, что наша любовь будет взаимной», – приводит слова Скамакки официальный сайт «молотобойцев».
23-летний итальянский форвард будет выступать за «Вест Хэм» под седьмым номером. В прошлом сезоне он отыграл 38 матчей за «Сассуоло», забил 16 мячей и добавил один ассист. С сентября 2021 года Скамакка вызывается в сборную Италии (провёл в футболке национальной команды 7 игр).
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