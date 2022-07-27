Пауло Дибала отреагировал на потрясающий приём фанатов «Ромы»

Аргентинский полузащитник «Ромы» Пауло Дибала отреагировал на потрясающий приём болельщиков римского клуба.
«В 21:21 я пережил уникальный момент. Даже в самых больших мечтах не мог представить себе ничего подобного», — написал Дибала в социальной сети.
Состоялась официальная презентация нападающего Пауло Дибалы в качестве игрока «Ромы». Площадь в Риме заполнили болельщики «волков» – по сообщениям официального сайта клуба, на первую встречу с футболистом пришли более 10 тыс. людей.
Аргентинец вышел к тифози из Дворца итальянской цивилизации, иначе именуемого как Квадратный Колизей, под световое шоу – на фасад здания в цветовой палитре «Ромы» проецировались клубный логотип, силуэт Дибалы и его 21-й номер.
Болельщики встретили Дибалу пиротехникой, флагами и приветственными песнями, некоторое время не позволяя ему даже произнести вступительное слово, и сопровождали каждую фразу одобрительным шумом. В конце же мероприятия фаны исполнили гимн «Ромы», в то время как впечатлённый Дибала в одиночестве сидел напротив толпы на ступенях, поаплодировал ей и сделал несколько видео.
- 27 июля 2022
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