«Лестер» готов расстаться с Фофана минимум за € 70 млн

«Лестер Сити» раскрыл цену, за которую готов расстаться со своим защитником Уэсли Фофана, сообщает журналист CBS Бен Якобс.



По данным источника, «лисы» будут рассматривать предложения, в которых значится сумма минимум € 70 млн.



Активный интерес к защитнику проявляет лондонский «Челси», у которого может сорваться сделка по покупке Жюля Кунде из «Севильи».

15 мая 2018 года Уэсли подписал свой первый профессиональный контракт с «Сент-Этьеном». 18 мая 2019 года дебютировал в основном составе французской команды в матче Лиги 1 с «Ниццой». 4 декабря 2019 года забил свой первый гол за «Сент-Этьен», поразительно, что это случилось именно в игре с «Ниццой».

С 2020-го является игроком «Лестера». В минувшем сезоне он забил один гол в 11 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в £ 36 млн (около € 42 млн).