Каспер Шмейхель согласился на переход из «Лестер Сити» в «Ниццу»

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель дал согласие на переход в «Ниццу», сообщает L'Equipe.



По информации источника, 35-летний датский голкипер может перейти во французский клуб бесплатно, если «Лестер» найдёт ему замену. Пока английская команда не решит этот вопрос, трансфер Шмейхеля не состоится. Ранее сообщалось, что «Ницца» была заинтересована в услугах вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера, однако переговоры не увенчались успехом.



Шмейхель играет за «Лестер» с 2011 года. В настоящее время футболист является капитаном своей команды. В 52 матчах прошлого сезона вратарь пропустил 79 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Действующий контракт Шмейхеля с «Лестер Сити» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Новость по теме «Ницца» хочет приобрести Каспера Шмейхеля