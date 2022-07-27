Новым техническим партнёром «Спартака» стала онлайн-платформа Wildberries

«Спартак» и онлайн-платформа Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба красно-белых. Начиная с сезона-2023/2024 новый технический партнёр клуба будет поставлять экипировку всем командам. Соглашение рассчитано на три года.



«Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным. Мы очень рады, что столь крупная онлайн-платформа поддерживает «Спартак». Ожидаем взаимовыгодного партнёрства. Отмечу, что логотип Wildberries появится на форме клуба начиная с сезона-2023/2024», — прокомментировал сотрудничество коммерческий директор клуба Рустам Махмутов.



Напомним, 23 июля в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 сошлись «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу в матче – 4:1.

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