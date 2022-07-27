Семак рассказал о состоянии Чистякова, Кузяева, Караваева и Мантуана перед игрой с «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии футболистов санкт-петербургской команды в преддверии матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом».

«Чистяков возвращается, Кузяева мы потеряли, было официальное заявление клуба, Караваев начинает втягиваться в работу с основной группой, Мантуана мы ждём на следующей неделе. Думаю, что Слава и Густаво в течение двух недель начнут полноценно работать с командой», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После двух туров лидером соревнований является московский ЦСКА.