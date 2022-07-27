«Наслаждения и желания уже не было». Шпилевский — об уходе из немецкого «Эрцгебирге»

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал об уходе из немецкого клуба «Эрцгебирге». Он отметил, что не получил от руководства и самого клуба той отдачи, которой ожидал. Он отметил, что в конце пути перестал получать удовольствие и наслаждение от работы.



«Пошёл на меньшую зарплату, но для меня это была мечта — немного русскоговорящих тренеров с постсоветского пространства могут поработать в таком чемпионате. К сожалению, я не получил того, что было в «Кайрате» и что есть сейчас в «Арисе» — руководство и футболистов, подходящих под мой стиль. Во Второй Бундеслиге я столкнулся с трудностями, хотя мне обещали полностью реформировать команду и подобрать игроков под меня. Этого не произошло. Хотя мы очень успешно начали — в первых трёх турах отобрали очки у лидеров: «Шальке», «Нюрнберга» и «Санкт-Паули». Потом проиграли дома и после нескольких туров пришли к тому, что нам надо разойтись. Каждое увольнение неприятно, но, честно говоря, у меня уже не было наслаждения и желания тренировать. Каждый опыт остаётся опытом, и я сделал для себя определённые выводы, но было неприятно. В конце концов это было лучшим решением и для клуба, и для меня. Просто не сошлось, не моё. Я уже говорил, что бывает так: есть твоя жена, а есть не твоя. В этом случае было так», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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