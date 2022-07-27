На матче «Спартака» и «Оренбурга» будет открыт памятник Игорю Нетто

На матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург», будет открыт памятник Игорю Нетто.



«В воскресенье состоится открытие памятника Игорю Нетто – у трибуны С», — передаёт сообщение пресс-службы «Спартака» корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург», состоится 31 июля. Он пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.



23 июля в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 сошлись «Краснодар» и московский «Спартак». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу в матче – 4:1.

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