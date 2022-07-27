Экс-советник Федуна Камоцци надеется, что Виктор Мозес продолжит играть за «Спартак»
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Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном уходе полузащитника клуба Виктора Мозеса. Он выразил надежду, что футболист останется в России.
«Спартак» помог Мозесу вырасти как игроку, а Виктор, в свою очередь, помог клубу добиться успехов! Очень надеюсь, что Мозес всё же останется», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России. Сообщалось, что услуги Мозеса были предложены миланскому «Интеру», «Торино» и клубам английской Премьер-лиги. Футболист перешёл в «Спартак» из «Челси».
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