Кечинов: Мозес — яркий и мастеровитый игрок. «Спартаку» будет тяжело его заменить

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном уходе полузащитника клуба Виктора Мозеса. Он выразил уверенность, что клубу будет очень тяжело его заменить.



«Безусловно, тяжело будет заменить. Мозес — очень яркий и мастеровитый футболист. Недавно мы убедились в этом, когда играли в меньшинстве с «Ахатом»: вышел Мозес и добыл ничью за счёт индивидуального мастерства. Такого футболиста тяжело заменить. Если он уйдёт, то это будет потеря для «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее появилась информация, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России. Сообщалось, что услуги Мозеса были предложены миланскому «Интеру», «Торино» и клубам английской Премьер-лиги. Футболист перешёл в «Спартак» из «Челси».