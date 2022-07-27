Чилийский полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Фелипе Мендес прошёл медосмотр для перехода в ЦСКА, сообщает ADN Deportes. По информации источника, стороны выходят на финишную прямую по согласованию трансфера. В данный момент клубы прорабатывают формулы оплаты и другие финансовые аспекты перехода.
Ранее появилась информация, что ЦСКА договорился о трансфере 22-летнего полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса за € 2,5 млн.
В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,3 млн.
- 27 июля 2022
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