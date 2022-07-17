Источник: ЦСКА договорился о трансфере Виктора Мендеса из «Унион Эспаньолы» за € 2,5 млн

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес всё-таки переедет в Россию. ЦСКА договорился о трансфере 22-летнего чилийца за € 2,5 млн, информирует журналист Тоньо Акоста в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал за Мендеса € 975 тыс., но это предложение было отклонено. По сведениям СМИ, «Унион Эспаньола» хотела заработать на продаже игрока не менее € 2,6 млн.

В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,3 млн.

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