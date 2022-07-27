«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении контракта с игроком «Аякса» Лисандро Мартинесом

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес завершил переход в «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английской команды. Контракт 24-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до июня 2027 года.

«Мне посчастливилось быть частью успешных команд, и, я надеюсь, эта тенденция продолжится в «Манчестер Юнайтед». Предстоит много работы, чтобы достичь успеха, но я твёрдо верю, что под руководством тен Хага и тренерского штаба команды мы сможем многое», — отметил Мартинес.

Мартинес стал игроком амстердамского клуба летом 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.