«Вест Хэм» улучшил своё предложение по Зелиньскому. Игрок не хочет уходить из «Наполи»

«Вест Хэм» продолжает попытки заполучить полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского и улучшил своё первое предложение, но игрок не склонен к переезду в Лондон, сообщает Corriere dello Sport.
В прошлом сезоне «молотобойцы» предлагали «Наполи» за польского полузащитника сумму в € 25 млн плюс бонусы, что намного меньше цены в € 40 млн, установленной неаполитанцами.
Сообщается, что «Вест Хэм» улучшил своё предложение. Теперь клуб готов заплатить за Зелиньского до € 36 млн, что очень близко к запросам «Наполи». Соглашение между двумя сторонами может быть достигнуто в конце этой недели.
Однако Зелиньски всё ещё не склонен к переходу в «Вест Хэм», и для того, чтобы заставить его задуматься о трансфере, потребуется огромное повышение зарплаты, намного больше, чем € 4 млн за сезон, которые он зарабатывает в настоящее время. На данный момент неизвестно, какую сумму «молотобойцы» готовы предложить игроку.
Полузащитник сборной Польши провёл не самый лучший прошлый сезон, но всё же забил шесть голов в 35 сыгранных матчах Серии А.
- 27 июля 2022
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