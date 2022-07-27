«Вест Хэм» улучшил своё предложение по Зелиньскому. Игрок не хочет уходить из «Наполи»

«Вест Хэм» продолжает попытки заполучить полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского и улучшил своё первое предложение, но игрок не склонен к переезду в Лондон, сообщает Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне «молотобойцы» предлагали «Наполи» за польского полузащитника сумму в € 25 млн плюс бонусы, что намного меньше цены в € 40 млн, установленной неаполитанцами.

Сообщается, что «Вест Хэм» улучшил своё предложение. Теперь клуб готов заплатить за Зелиньского до € 36 млн, что очень близко к запросам «Наполи». Соглашение между двумя сторонами может быть достигнуто в конце этой недели.

Однако Зелиньски всё ещё не склонен к переходу в «Вест Хэм», и для того, чтобы заставить его задуматься о трансфере, потребуется огромное повышение зарплаты, намного больше, чем € 4 млн за сезон, которые он зарабатывает в настоящее время. На данный момент неизвестно, какую сумму «молотобойцы» готовы предложить игроку.

Полузащитник сборной Польши провёл не самый лучший прошлый сезон, но всё же забил шесть голов в 35 сыгранных матчах Серии А.