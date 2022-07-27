Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» улучшил своё предложение по Зелиньскому. Игрок не хочет уходить из «Наполи»

«Вест Хэм» улучшил своё предложение по Зелиньскому. Игрок не хочет уходить из «Наполи»
Комментарии

«Вест Хэм» продолжает попытки заполучить полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского и улучшил своё первое предложение, но игрок не склонен к переезду в Лондон, сообщает Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне «молотобойцы» предлагали «Наполи» за польского полузащитника сумму в € 25 млн плюс бонусы, что намного меньше цены в € 40 млн, установленной неаполитанцами.

Сообщается, что «Вест Хэм» улучшил своё предложение. Теперь клуб готов заплатить за Зелиньского до € 36 млн, что очень близко к запросам «Наполи». Соглашение между двумя сторонами может быть достигнуто в конце этой недели.

Однако Зелиньски всё ещё не склонен к переходу в «Вест Хэм», и для того, чтобы заставить его задуматься о трансфере, потребуется огромное повышение зарплаты, намного больше, чем € 4 млн за сезон, которые он зарабатывает в настоящее время. На данный момент неизвестно, какую сумму «молотобойцы» готовы предложить игроку.

Полузащитник сборной Польши провёл не самый лучший прошлый сезон, но всё же забил шесть голов в 35 сыгранных матчах Серии А.

Новость по теме
«Вест Хэм» подписал форварда сборной Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022