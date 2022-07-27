КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за неподобающее поведение в матче с «Ростовом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решениях, вынесенных комитетом по итогам матча второго тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов» (2:2).



«За выход за пределы технической зоны тренер-аналитик «Локомотива» Комппер, начальник команды «Локомотива» Шнорр оштрафованы на 10 тыс. рублей.



«Локомотив» оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение регламента: на матче работало одно табло замен. По регламенту на матче должно быть три табло замен.



За неподобающее поведение команды «Локомотив», а именно пять жёлтых карточек, одна красная карточка, клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.