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КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за неподобающее поведение в матче с «Ростовом»

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» за неподобающее поведение в матче с «Ростовом»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решениях, вынесенных комитетом по итогам матча второго тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов» (2:2).

«За выход за пределы технической зоны тренер-аналитик «Локомотива» Комппер, начальник команды «Локомотива» Шнорр оштрафованы на 10 тыс. рублей.

«Локомотив» оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение регламента: на матче работало одно табло замен. По регламенту на матче должно быть три табло замен.

За неподобающее поведение команды «Локомотив», а именно пять жёлтых карточек, одна красная карточка, клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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