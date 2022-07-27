«Ливерпуль» не устроила сумма, которую «Ювентус» предложил за Фирмино

«Ливерпуль» и «Ювентус» ведут переговоры о переходе в итальянскую команду форварда англичан Роберто Фирмино. Как сообщает Calciomercato, пока стороны не могут сойтись в сумме.



«Ливерпуль» рассчитывает выручить за бразильца не менее € 30 млн. В свою очередь, «Ювентус» предложил английскому клубу € 18 млн и бонусы, которые будут зависеть от дальнейшего выступления форварда. Но «Ливерпуль» не соглашается на такую схему.



Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов отпустить игрока. Но руководство клуба требует, чтобы покупатель сделал устраивающее предложение, несмотря на то что у Фирмино остаётся всего год по контракту.



«Ювентус» вряд ли согласится на условия английского клуба. Туринцы настаивают на предложенной сумме и не планируют её повышать.