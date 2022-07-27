Игрок «Краснодара» Олусегун рассказал об адаптации к жизни в России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, как адаптировался к жизни в России. 20-летний нигериец ранее выступал за болгарский «Ботев».

«Поначалу мне было сложно адаптироваться, потому что я с трудом понимал русский язык, но со временем стало проще. Я завёл друзей, которые пытались учить меня русскому. Теперь, когда тренер говорит со мной на поле, я его быстро понимаю, мне гораздо легче. Брат смотрит каждую мою игру. Говорит, как я должен был действовать, где я ошибся.

Я понимаю, для чего он это делает. Моя семья хочет моего успеха. Брат для меня как тренер. После каждого матча он звонит мне и разбирает детали. И я многое беру из этих разговоров», — сказал игрок в эфире клубного Yotube-канала.