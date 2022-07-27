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Червиченко — о Дзюбе: все научились считать деньги. Умерит аппетиты — получит предложение

Червиченко — о Дзюбе: все научились считать деньги. Умерит аппетиты — получит предложение
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о бывшем нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Дзюба ещё пару лет может играть, польза от него есть, но все давно научились считать, в нынешней ситуации все понимают цену деньгам. Вряд ли за имя сейчас кто-то будет платить. Только такие лохи, как «Фиорентина», могли за фамилию Кокорина просто взять и заплатить деньги, но не получить за это ничего. В России таких практически не осталось, поэтому примерно оценивают потенциал и согласно этому делают предложение.

Возможно, какой-то клуб и сделает дополнительную таблицу бонусов, но никто больше того, что Дзюба может сделать, не собирается ему платить. Поэтому тут всё логично. Умерит свои аппетиты — получит какое-то реальное предложение», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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