Сёмин оценил игру Хайкина. Клуб россиянина разгромил соперника в отборе ЛЧ со счётом 8:0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру вратаря Никиты Хайкина, выступающего за норвежский «Будё-Глимт». Сегодня норвежцы обыграли ирландский «Линфилд» в квалификации Лиги чемпионов со счётом 8:0.
«Никита продолжает показывать хороший уровень вратарского мастерства. Он современный вратарь, который хорошо играет ногами. Никита — хозяин в своей штрафной площади. Команда точно знает: если ему отдали мяч назад для того, чтобы поменять направление атаки, то они стопроцентно получат его там, где нужно. У Хайкина хорошая техника обращения с мячом.
Стоит ли ему перейти в команду более высокого уровня? Думаю, он сам с этим разберётся. Если будет стоящее предложение от хорошей команды, то он перейдёт. Сейчас у него все складно получается», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 27 июля 2022
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