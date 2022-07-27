Сёмин оценил игру Хайкина. Клуб россиянина разгромил соперника в отборе ЛЧ со счётом 8:0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру вратаря Никиты Хайкина, выступающего за норвежский «Будё-Глимт». Сегодня норвежцы обыграли ирландский «Линфилд» в квалификации Лиги чемпионов со счётом 8:0.

«Никита продолжает показывать хороший уровень вратарского мастерства. Он современный вратарь, который хорошо играет ногами. Никита — хозяин в своей штрафной площади. Команда точно знает: если ему отдали мяч назад для того, чтобы поменять направление атаки, то они стопроцентно получат его там, где нужно. У Хайкина хорошая техника обращения с мячом.

Стоит ли ему перейти в команду более высокого уровня? Думаю, он сам с этим разберётся. Если будет стоящее предложение от хорошей команды, то он перейдёт. Сейчас у него все складно получается», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.