Александр Мостовой: «Локо» — молодцы. Продать Бека-Бека за такие деньги — очень здорово

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может перейти в «Ниццу». Он отметил, что переход можно назвать успешным.
«Если этот трансфер «Локо» и правда провернёт, то, конечно, они молодцы. Но мы не знаем всех нюансов, может быть, там такая схема, что действительно «Локомотив» имеет право заработать какие-то деньги. Если на фоне того, что многие легионеры уходят из клубов РПЛ бесплатно или ещё как-то, «Локо» действительно продаёт человека за такие деньги — это очень здорово. Но не назвал бы уход Бека-Бека ослаблением команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ницца» заплатит московскому «Локомотиву» € 12 млн за полузащитника Алексиса Бека-Бека.
- 27 июля 2022
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