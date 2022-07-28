«Алания» не будет обращаться в полицию и искать чемпионский кубок 1995 года

Владикавказская «Алания» не планирует подавать заявление в полицию в связи с утерей чемпионского кубка 1995 года. В ближайшее время будет изготовлена новая копия кубка.
«Трофей не нашли. В полицию обращаться не будем. В этом нет никакого смысла, потому что копию кубка обещали изготовить за три месяца», – приводит «Матч ТВ» ответ пресс-службы «Алании».
Напомним, ранее один из телеграм-каналов сообщил, что владикавказцы не могут найти копию трофея за победу в чемпионате России – 1995 и отданного клубу на вечное хранение. Кубок пытаются найти уже три года. Изначально считалось, что он находится у экс-наставника команды Валерия Газзаева, однако, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что не знает местонахождения чемпионской награды.
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