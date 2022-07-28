Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» не будет обращаться в полицию и искать чемпионский кубок 1995 года

«Алания» не будет обращаться в полицию и искать чемпионский кубок 1995 года
Комментарии

Владикавказская «Алания» не планирует подавать заявление в полицию в связи с утерей чемпионского кубка 1995 года. В ближайшее время будет изготовлена новая копия кубка.

«Трофей не нашли. В полицию обращаться не будем. В этом нет никакого смысла, потому что копию кубка обещали изготовить за три месяца», – приводит «Матч ТВ» ответ пресс-службы «Алании».

Напомним, ранее один из телеграм-каналов сообщил, что владикавказцы не могут найти копию трофея за победу в чемпионате России – 1995 и отданного клубу на вечное хранение. Кубок пытаются найти уже три года. Изначально считалось, что он находится у экс-наставника команды Валерия Газзаева, однако, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что не знает местонахождения чемпионской награды.

Новость по теме
Газзаев: впервые слышу, что у «Алании» пропал кубок ЧР 1995 года. Как он мог потеряться?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022