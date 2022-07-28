«Барселона» может продать тер Штегена из-за нежелания де Йонга покидать клуб

«Барселона» может продать голкипера Марка-Андре тер Штегена, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, клуб может пойти на это, чтобы получить возможность зарегистрировать новичков. У тер Штегена зарплата составляет € 7 млн и вырастет в следующем сезоне. Продажа вратаря может помочь клубу в финансовом плане.

Однако, вариант с продажей тер Штегена может быть реализован в том случае, если клуб не сможет достичь договорённости с полузащитником Френки де Йонгом. Ранее сообщалось, что «Барселона» выдвинула ультиматум де Йонгу. Игрок должен либо согласиться на понижение зарплаты, либо покинуть клуб. При этом нидерландский хавбек сказал своим товарищам по команде, что не собирается уходить из «Барселоны».