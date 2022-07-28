Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области дал прогноз по восстановлению Сергея Пиняева

Губернатор Самарской области дал прогноз по восстановлению Сергея Пиняева
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил позитивные новости по восстановлению 17-летнего российского нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, который ранее был госпитализирован, после чего у него выявили пневмоторакс.

«У нас есть травмированные ребята, пока не все могут выходить на поле. Могу сказать, что прямо перед эфиром разговаривал с Сергеем Пиняевым. Хорошие новости есть – сегодня телемедицинское обследование прошёл, будет консервативное лечение. Ждём мы Сергея на поле месяца через полтора, дай бог. Очень важно поддержать нашу команду и прийти на стадион», — сообщил Азаров в эфире регионального телеканала «Россия 24».

Напомним, контракт Пиняева с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2025 года, его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в € 1,7 млн. В составе самарского клуба он уже успел провести 31 матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Пиняев на прогулке после больницы.

Появилось видео, где Пиняев после больницы гуляет со странной бутылкой. Зачем она ему Появилось видео, где Пиняев после больницы гуляет со странной бутылкой. Зачем она ему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022