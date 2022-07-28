Губернатор Самарской области дал прогноз по восстановлению Сергея Пиняева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил позитивные новости по восстановлению 17-летнего российского нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, который ранее был госпитализирован, после чего у него выявили пневмоторакс.

«У нас есть травмированные ребята, пока не все могут выходить на поле. Могу сказать, что прямо перед эфиром разговаривал с Сергеем Пиняевым. Хорошие новости есть – сегодня телемедицинское обследование прошёл, будет консервативное лечение. Ждём мы Сергея на поле месяца через полтора, дай бог. Очень важно поддержать нашу команду и прийти на стадион», — сообщил Азаров в эфире регионального телеканала «Россия 24».

Напомним, контракт Пиняева с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2025 года, его трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в € 1,7 млн. В составе самарского клуба он уже успел провести 31 матч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Пиняев на прогулке после больницы.