Марадишвили: никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник

22-летний полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о возможном трансфере в московский «Спартак», а также рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

«Могу ли я себя представить в футболке «Спартака»? Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду.

Хочу ли попробовать свои силы в Европе? Конечно! Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле. Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра, как в Лиге чемпионов», — приводит слова Марадишвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, Марадишвили является воспитанником ЦСКА. Он перешёл к железнодорожникам в начале сентября прошлого года за € 7 млн (данные Transfermarkt). Всего за «Локомотив» он уже провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.