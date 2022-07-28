Лисандро Мартинес высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес прокомментировал свой переход в стан «Манчестер Юнайтед».



«Сегодня я бы хотел поблагодарить и «Аякс» и наших любимых фанатов за их поддержку, которую они мне оказали. Я попал сюда в невероятное время и это хорошо. Но я уже чувствую, что пора испытать себя в другой среде, в другом чемпионате. «Юнайтед» это прекрасный клуб, чтобы я исполнил своё желание», — отметил Мартинес.



Мартинес стал игроком амстердамского клуба летом 2019 года. С тех пор защитник в 188 матчах забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. «Манчестер Юнайтед» тренирует Эрик тен Хаг, под руководством которого Лисандро выступал в «Аяксе» на протяжении всех трёх лет.

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