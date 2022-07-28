Канчельскис оценил следующего соперника «Ференцвароша» Черчесова в квалификации ЛЧ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поздравил российского специалиста Станислава Черчесова с выходом «Ференцвароша» в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Поздравляем Черчесова! Итоговый счёт со «Слованом» говорит сам за себя. Дальше с «Карабахом» будет интересная игра. Там уже долгое время работает хороший тренер — даже общался с ним пару раз. «Карабах» же обыграл «Цюрих», а пройти швейцарскую команду дорогого стоит. В любом случае желаем удачи Черчесову», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.