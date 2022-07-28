Фанаты «Фенербахче» оставили эмодзи с флагами России в аккаунте московского «Динамо»

Болельщики «Фенербахче» в одной из социальных сетей после поражения в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» в комментариях под постами московского «Динамо» оставили множество изображений с российскими флагами.
Вероятно, фанаты турецкого клуба спутали аккаунты московской и киевской команд. На 57-й минуте Виталий Буяльский открыл счёт, а на 89-й минуте Аттила Салаи восстановил равновесие. Фанаты «Фенербахче» после гола соперника начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришёл на пресс-конференцию после ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче». Причиной стало то, что по ходу матча фанаты «Фенербахче» после забитого гола «Динамо» начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.
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