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Гаранин: Нобоа немного не в тех кондициях, чтобы выходить в старте

Гаранин: Нобоа немного не в тех кондициях, чтобы выходить в старте
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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал положение в клубе полузащитника Кристиана Нобоа. Он отметил, что на данный момент полузащитник не готов выходить на поле в стартовом составе.

«Кристиан ещё немножко не набрал тех кондиций, которые у него были в прошлом сезоне. Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И прекрасно отдаём себе отчёт, что футбол состоит не только из борьбы, но и из креативных моментов. Поэтому решили, что на данный момент Кристиану рано выходить в старте. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть», — цитируют Гаранина «Известия».

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Источник: ЦСКА сделает предложение Нобоа, если игрок расторгнет контракт с «Сочи»
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