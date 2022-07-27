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Источник: ЦСКА сделает предложение Нобоа, если игрок расторгнет контракт с «Сочи»

Источник: ЦСКА сделает предложение Нобоа, если игрок расторгнет контракт с «Сочи»
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Стало известно, при каком условии будет возможен переход полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

По информации «Матч ТВ», ЦСКА сделает предложение 37-летнему эквадорскому футболисту, если он расторгнет соглашение с «Сочи». Дело в том, что у руководства сочинского клуба есть договорённость с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым, что он не будет приглашать в команду футболистов «Сочи». Действующий контракт Нобоа с южанами рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Нобоа пожаловался на недостаток игрового времени в «Сочи», а также отметил, что сомневается в возможности продления контракта с командой. По итогам прошлого сезона эквадорец был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.

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