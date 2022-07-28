Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложила Мемфиса Депая «Ювентусу»

«Барселона» предложила Мемфиса Депая «Ювентусу»
Комментарии

«Барселона» предложила своего нидерландского нападающего Мемфиса Депая «Ювентусу», сообщает Corriere dello Sport.

Несмотря на то что 28-летний нападающий перешёл в «Барселону» только прошлым летом, он был включён в список игроков на продажу, так как каталонский клуб пытается решить свои финансовые проблемы. «Барселона» не может регистрировать своих новых игроков, пока не освободит место и не уменьшит фонд заработной платы.

Сообщается, что «Ювентус» заинтересован в приобретении игрока.

Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Новость по теме
«Барселона» хотела включить Депая в сделку по Кунде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022