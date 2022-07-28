«Барселона» предложила Мемфиса Депая «Ювентусу»
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«Барселона» предложила своего нидерландского нападающего Мемфиса Депая «Ювентусу», сообщает Corriere dello Sport.
Несмотря на то что 28-летний нападающий перешёл в «Барселону» только прошлым летом, он был включён в список игроков на продажу, так как каталонский клуб пытается решить свои финансовые проблемы. «Барселона» не может регистрировать своих новых игроков, пока не освободит место и не уменьшит фонд заработной платы.
Сообщается, что «Ювентус» заинтересован в приобретении игрока.
Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
Новость по теме«Барселона» хотела включить Депая в сделку по Кунде
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