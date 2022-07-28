Грабители напали на семью нападающей сборной Англии во время полуфинала Евро-2022
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Грабители напали на семью нападающей женской сборной Англии по футболу Джорджии Стэнуэй во время просмотра полуфинального матча англичанок со сборной Швеции на Евро-2022, сообщает The Sun.
Преступники забрались в дом, думая, что он будет пустым и что все родственники нападающей будут на матче, чтобы поддержать её. Однако семья футболистки помешала налётчикам, и те сбежали с пустыми руками.
Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет со сборной Германии, которая в другом полуфинале обыграла Францию со счётом 2:1. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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