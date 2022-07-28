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«Атлетико» объявил о переходе Науэля Молины из «Удинезе»

«Атлетико» объявил о переходе Науэля Молины из «Удинезе»
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Аргентинский защитник Науэль Молина перешёл из «Удинезе» в «Атлетико», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Аргентинец подписал с «Атлетико» контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 15-20 млн.

Молина рассматривается в стане «матрасников» как замена перешедшему летом в английский «Ньюкасл» правому защитнику Кирану Триппьеру.

Молина является воспитанником академии «Боки Хуниорс». Аргентинец выступал за «Удинезе» с 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Молина выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки — 2021. На том турнире защитник сыграл пять матчей.

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