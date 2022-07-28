«Атлетико» объявил о переходе Науэля Молины из «Удинезе»
Поделиться
Аргентинский защитник Науэль Молина перешёл из «Удинезе» в «Атлетико», сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Аргентинец подписал с «Атлетико» контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 15-20 млн.
Молина рассматривается в стане «матрасников» как замена перешедшему летом в английский «Ньюкасл» правому защитнику Кирану Триппьеру.
Молина является воспитанником академии «Боки Хуниорс». Аргентинец выступал за «Удинезе» с 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
Молина выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки — 2021. На том турнире защитник сыграл пять матчей.
Новость по темеРомано: Науэль Молина станет игроком «Атлетико» в ближайшие дни
Комментарии
- 28 июля 2022
-
15:16
-
15:12
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
13:52
-
13:47
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
12:44
-
12:30
-
12:27
-
12:23
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:35
-
11:34
-
11:23
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:31
Партнерский контент